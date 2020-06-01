Стало известно о продлении режима повышенной готовности в Пензенской области

В Пензенской области в очередной раз продлили режим повышенной готовности, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции.

Режим продлен без изменений до 14 июня включительно. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства региона.

«В случае получения разрешения федеральной службы Роспотребнадзора на выход в первый этап смягчения ограничений, режим будет изменен», - добавила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.

Также она сообщила, что в список товаров первой необходимости внесены изделия медицинского назначения.

Напомним, по данным на 31 мая в области зафиксировано 2332 случаев заражения, коронавирусом. Из них 1827 человек выздоровели, 19 скончались.