Лидин: От каждого из нас зависит счастье маленьких граждан

«От каждого из нас зависит счастье маленьких граждан, защита их жизни и здоровья, а также обеспечение всестороннего развития. Взрослые должны приложить все усилия, чтобы окружить юных пензенцев семейным теплом и родительской заботой, помочь раскрыть таланты и реализовать мечты. В Пензенской области создана необходимая нормативно-правовая база для обеспечения прав и интересов ребенка, реализуется комплекс мер поддержки семьи и социальные программы в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта», - отметил Валерий Лидин.

Он поблагодарил мам и пап, бабушек и дедушек, воспитателей и педагогов, работников дополнительного образования, социальных служб и здравоохранения – всех, кто вносит неоценимый вклад в физическое и духовное развитие детей.

«Уверен, что общими усилиями мы воспитанием настоящих патриотов и достойных граждан страны, искренне любящих Родину, готовых самоотверженно трудиться во имя развития и процветания Отечества», - цитирует спикера пресс-служба регионального ЗакСобрания.

Валерий Лидин пожелал пензенцам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и уверенности в завтрашнем дне.