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01.06.2020г.
Лидин: От каждого из нас зависит счастье маленьких граждан

Лидин: От каждого из нас зависит счастье маленьких граждан

Пн, 01.06.20 11:20
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Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин поздравил граждан с Международным днем защиты детей.

«От каждого из нас зависит счастье маленьких граждан, защита их жизни и здоровья, а также обеспечение всестороннего развития. Взрослые должны приложить все усилия, чтобы окружить юных пензенцев семейным теплом и родительской заботой, помочь раскрыть таланты и реализовать мечты. В Пензенской области создана необходимая нормативно-правовая база для обеспечения прав и интересов ребенка, реализуется комплекс мер поддержки семьи и социальные программы в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта», - отметил Валерий Лидин.

Он поблагодарил мам и пап, бабушек и дедушек, воспитателей и педагогов, работников дополнительного образования, социальных служб и здравоохранения – всех, кто вносит неоценимый вклад в физическое и духовное развитие детей.

«Уверен, что общими усилиями мы воспитанием настоящих патриотов и достойных граждан страны, искренне любящих Родину, готовых самоотверженно трудиться во имя развития и процветания Отечества», - цитирует спикера пресс-служба регионального ЗакСобрания.

Валерий Лидин пожелал пензенцам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и уверенности в завтрашнем дне.

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Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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