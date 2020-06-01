Covid-19. Пензенские медики могут стать первыми донорами плазмы с антителами

Медработники Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи могут стать первыми донорами плазмы для лечения тяжелых пациентов с коронавирусом.

Так, в медучреждении уже начали тестирование работников на выявление иммуноглобулинов класса G (антитела, которые формируются уже у переболевших людей) к антигену Covid-19.

«Это исследование, проводимое методом иммуноферментного анализа, помогает проверить наличие антител в крови к новому коронавирусу», - рассказала замглавврача центра Джамиля Курмаева.

По данным пресс-службы регионального минздрава, часть медперсонала из «красной зоны», уже переболела коронавирусом, соответственно у сотрудников должен сформироваться иммунитет. Кроме того, у врачей-инфекционистов высокие профессиональные риски по заболеванию в целом, поэтому кто-то из них мог перенести коронавирус бессимптомно. Тест на иммуноглобулин G позволит определить стадию инфекционного процесса и дает возможность рассчитать уровень невосприимчивости к данной инфекции.

На данный момент тесты на антитела проводят только медицинским работникам.