В Бессоновке полыхал частный дом

Звонок на пульт дежурного поступил в 9:06. На улице Зинукова вспыхнул дом №29. На месте работали пожарные, они тушили полыхающее строение с помощью шести спецмашин. Им удалось побороть пламя.

«Угроза распространения огня на соседние дома предотвращена», - добавили в пресс-службе.

По факту случившегося проводится проверка.

Сотрудники МЧС призывают пензенцев не оставлять без присмотра включенными бытовые приборы, плиты. Кроме того, необходимо проверять исправность проводки. Также не стоит курить в постели, так как неосторожное обращение с огнем может стоить жизни.