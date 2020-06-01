На ремонт дома культуры в Лопатинском районе выделили 5,8 млн руб

Так, внутри помещений рабочие заменили окна, зашпаклевали и заштукатурили стены, а сейчас проводится их оклейка стеклохолстом под декоративную финишную штукатурку. Снаружи здания демонтировали старую отмостку, выложили парапет в том месте, где он был разрушен. Монтируются подвесные потолки.

По данным пресс-центра облправительства, на ремонт учреждения выделили 5 млн 795 тысяч рублей, 95% средств из которых составил региональный бюджет.

Дата окончания работ запланирована на 30 июня. Ремонт в Даниловском доме культуры проводят в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом РФ.