В России разработают план по восстановлению туризма

Президент Владимир Путин поручил внести в общенациональный план по восстановлению экономики меры для стимулирования туризма, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Интерфакс» . Это предполагает введение до 2022 года нулевой ставки НДС в отношении данной отрасли.

Последнее касается перевозок и размещения туристов на круизных кораблях.

Также Путин поручил Кабмину и главам регионов представить предложения об установлении с 2021 года ставки налога на имущество организаций в железнодорожной отрасли в размере 1,6%. Кроме того, чиновники должны рассмотреть вопрос о временном снижении ставок транспортного налога. В РИА Новости уточнили, что их применяют по отношению к машинам, которые заняты грузоперевозками.

Ответственными за выполнение поручений назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководство регионов. Меры планируют разработать до 10 августа.