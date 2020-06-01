В Госдуме предложили ввести пособия для домохозяек

1 июня на рассмотрение депутатов Госдумы внесли законопроект о ежемесячных выплатах для домохозяек.

Документ предусматривает поддержку от государства лицам, которые ведут домашнее хозяйство. Сюда включают уборку дома, готовку, уход за детьми, инвалидами и престарелыми родственниками. Предложенная выплата должна составлять минимальный размер оплаты труда - 12 130 рублей.

Как пишут «Известия», согласно законопроекту, право на пособие будет иметь только один из членов семьи, если доход на каждого не будет превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе. Порядок выплат должен будет определить Минтруда РФ.

С инициативой законопроекта выступила фракция ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским. Комментируя проект, глава партии отметил, что такие выплаты простимулируют рождаемость в стране. По его словам, женщинам в семьях приходится решать бытовые вопросы, заботиться о детях и хозяйстве, что является тяжелым трудом. Политик пояснил, что проблемы возникают и из-за уменьшения дохода семьи с рождением ребенка.

В случае принятие законопроекта он вступит в силу 1 января 2021 года.