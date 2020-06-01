В Пензе ветеранов поздравляют с днем рождения концертами под окнами

По поручению губернатора региона Ивана Белозерцева каждого пензенского ветерана персонально будут поздравлять с днем рождения.

Так, для каждого из именинников планируют провести персональную акцию в честь дня рождения – представители городской власти и творческие коллективы поздравят ветерана с праздником прямо под окнами дома.

29 мая они уже посетили участника Великой Отечественной войны Василия Дмитриевича Тимонина, который отметил 94-й день рождения.

«Тех, кто в силу возраста и состояния здоровья не сможет посмотреть выступление, руководство администраций города и районов поздравят по телефону, а цветы и подарки доставят на дом», - пишет пресс-служба мэрии.

Уточняется, что в настоящее время в областном центре проживают 350 ветеранов Великой Отечественной войны.

Ранее информагенство писало, что Иван Белозерцев сообщил о намерении лично поздравлять с днем рождения каждого пензенского ветерана по телефону.