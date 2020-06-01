Covid-19. Обнародована география заражения в Пензенской области

По ее словам, подтвержденных случаев Covid-19 в регионе – 2417, новых выявленных – 85. Среди заболевших есть один пятилетний ребенок, а также ребята 15 и 17 лет. Остальные пациенты - от 30 до 94 лет.

Большее количество заболевших зафиксировали в Пензе - 16. Стоит отметить, что количество пациентов в городе равно данным на 31 мая. В Бековском, Сердобском, Бессоновском, Кузнецком районах – по 3 заболевших. В Никольском, Мокшанском районах – по 4, в Колышлейском, Пензенском, Камешкирском районах и Кузнецке – по 2, а в Неверкинском, Сосновоборском, Иссинском, Малосердобинском, Нижнеломовском и Спасском районах,а также в Заречном – по 1.

Чуть больше заразившихся зафиксировано в Шемышейском районе – 8, Белинском районе – 6, Каменском районе – 9 и в Городищенском – 7.

«Находятся под наблюдением 5551 человек, сняты с него – 11 211. В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовали 32 384 человека (33381 исследования), а в лабораториях лечебной сети проверили 49 892 человека (53713 исследований)», - добавила пресс-секретарь.