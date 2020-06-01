В компании «Русмолко» поздравили детей сотрудников с праздником

«Русмолко» 1 июня поздравляет детей своих сотрудников праздником. Стоит отметить, что компания поддерживает принцип преемственности поколений и уделяет особое внимание работе с подрастающим поколением.

В настоящее время в «Русмолко» трудится более 1490 человек, в семьях которых растут 625 детей. Большое внимание в холдинге уделают многодетным сотрудникам. Всего таких – 99.

В «Русмолко» активно занимаются с подрастающим поколением. Компания проводит профориентационные мероприятия и экскурсии на производственные комплексы, которые формируют интерес к сельскому хозяйству. Это позволяет детям со школьных лет узнавать об особенностях и преимуществах работы в современных сельскохозяйственных холдингах. Кроме того, компания регулярно проводят для детей мероприятия и творческие конкурсы с призами, поздравляют с Новым годом, а первоклассников с важным этапом взросления - Днем знаний.

В «Русмолко» считают, что такой подход поможет подрастающему поколению определиться с выбором профессии в будущем и вызовет желание продолжить дело своих родителей.