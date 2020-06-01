Банк «Кузнецкий» будет выдавать бизнесменам кредиты под 2% годовых

Банк «Кузнецкий» подписал соглашение с Минэкономразвития России. По нему с 1 июня банк может кредитовать бизнес, пострадавший от кризиса в условиях пандемии, согласно постановлению правительства РФ.

В рамках программы господдержки, ставка для заемщиков из числа наиболее пострадавших отраслей будет льготной – 2%, а все что свыше - субсидирует государство. Кредит погасят за счет государства для организаций, сохранивших 90 или более процентов рабочих мест. В случае, если предприниматель сохранит занятость своих сотрудников на уровне не ниже 80% от штатной численности, то спишется половина кредита и процентов по нему.

В программе может принять участие и малый бизнес из менее пострадавших отраслей. Для этого ему необходимо будет использовать как основной, так и дополнительной ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности). Расчет суммы кредита по госпрограмме определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита.

Льготный кредит можно будет направить на выдачу зарплаты, погашение других кредитов, финансирование оборотных средств и другие бизнес-расходы, которые подтверждены документами.

«Участие в программе позволяет предприятиям получить фактически безвозмездную субсидию. Максимальный срок программы кредита под 2% рассчитан до 1 апреля 2021 года, поэтому у бизнеса есть существенный маневр для стабилизации ситуации при использовании льготной поддержки почти год», - отметил заместитель председателя правления Евгений Журавлев.