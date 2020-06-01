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01.06.2020г.
Банк «Кузнецкий» будет выдавать бизнесменам кредиты под 2% годовых

Банк «Кузнецкий» будет выдавать бизнесменам кредиты под 2% годовых

Пн, 01.06.20 14:18
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Банк «Кузнецкий» подписал соглашение с Минэкономразвития России. По нему с 1 июня банк может кредитовать бизнес, пострадавший от кризиса в условиях пандемии, согласно постановлению правительства РФ.

В рамках программы господдержки, ставка для заемщиков из числа наиболее пострадавших отраслей будет льготной – 2%, а все что свыше - субсидирует государство. Кредит погасят за счет государства для организаций, сохранивших 90 или более процентов рабочих мест. В случае, если предприниматель сохранит занятость своих сотрудников на уровне не ниже 80% от штатной численности, то спишется половина кредита и процентов по нему.

В программе может принять участие и малый бизнес из менее пострадавших отраслей. Для этого ему необходимо будет использовать как основной, так и дополнительной ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности). Расчет суммы кредита по госпрограмме определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита.

Льготный кредит можно будет направить на выдачу зарплаты, погашение других кредитов, финансирование оборотных средств и другие бизнес-расходы, которые подтверждены документами.

«Участие в программе позволяет предприятиям получить фактически безвозмездную субсидию. Максимальный срок программы кредита под 2% рассчитан до 1 апреля 2021 года, поэтому у бизнеса есть существенный маневр для стабилизации ситуации при использовании льготной поддержки почти год», - отметил заместитель председателя правления Евгений Журавлев.

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Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
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13.04.2020 15:29
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11.04.2020 17:02
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09.04.2020 16:19
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