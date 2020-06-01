В Пензенской области водитель избежал наказания за смерть пешехода

В Пензенской области женщина получила денежную компенсацию за смерть супруга в ДТП.

Установлено, что трагедия случилась в декабре 2018 года на 756 километре трассы М-5 «Урал». Водитель автомобиля, принадлежащего компании ООО «СМУ № 1», сбил пешехода, тот скончался до прибытия медиков. Эксперты установили, что пострадавший на момент аварии был сильно пьян.

«Указанный автомобиль по договору аренды транспортного средства без экипажа и акту приема-передачи был передан ООО «СМУ № 1» во временное владение и пользование ООО НПО «Авангард», - отметили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

В возбуждении уголовного дела в отношении водителя было отказано. Также в суде установили грубую неосторожность со стороны самого пострадавшего. С организации ООО НПО «Авангард» в пользу вдовы погибшего взыскали 100 тыс. рублей.