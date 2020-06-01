Россиян намерены начать наказывать за частичную неуплату алиментов

В Минюсте РФ предложили ввести административную и уголовную ответственность за частичную оплату алиментов. Эту идею посчитал удачной депутат Госдумы Виталий Милонов. Об этом он рассказал телеканалу «360».

Предполагается, что при первом нарушении таких людей будет привлекать к административной ответственности. Если ситуация повторится, то и к уголовной. Ведомство собирается таким способом мотивировать должников, чтобы они полностью исполняли судебные акты.

«Это правильное решение. Оно должно идти в канве введения единого госреестра контроля за уплатой алиментов. На сегодняшний день складывается ситуация, что часть недобросовестных алиментщиков не полностью их платит. В свое время под разными угрозами или шантажом они заставили своих бывших жен подписать мировые соглашения, где сумма алиментов меньше, чем прожиточный минимум для ребенка», - сказал Виталий Милонов.

По его словам, именно «система» должна следить за уплатой налогов, а не мамы детей. Адвокат Ринат Мещеров также согласен с тем, что за плательщиками нужно строго следить и в случае необходимости наказывать. Но при этом надо смотреть на каждый конкретный случай и не допускать перегибов.

В настоящее время в России действует статья УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», а также статья КоАП о неуплате одним из родителей алиментов без уважительных причин. То есть в настоящее время рассматриваются случаи, когда человек вообще не дает деньги на содержание ребенка.