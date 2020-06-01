В Пензенской области 2 июня ожидается гроза

По данным пресс-службы управления, пензенцев ждет облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь. Также местами по области пройдет гроза. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7-12 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет варьироваться от +9 до +14 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 17-22 градусов тепла.

Спасатели предупреждают жителей о том, что во время грозы не следует подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне, а также стоять рядом с окном. По возможности следует выключать телевизор, радио и другие электробытовые приборы.