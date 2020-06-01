Пензенские прокуроры проверяют видео с дракой школьников

В Пензе прокуроры проверяют информацию о драке учеников одной из школ города.

Видеозапись с происходящим появилась в интернете. В ролике было видно двух дерущихся подростков, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура Железнодорожного района проверяет деятельность органов системы профилактики. После будет дана правовая оценка исполнению должностными лицами образовательной организации требований законодательства об охране жизни и здоровья обучающихся, о предупреждении безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», - добавили в ведомстве.

Ход проверки взяли на особый контроль в региональной прокуратуре.