Белозерцев поручил обновить реестр пляжных зон

В Пензе на планерке губернатора Ивана Белозерцева, которая прошла 1 июня, обсудили вопрос обустройства пляжей и зон отдыха в регионе.

Всего на территории региона планируется сертифицировать более 30 пляжей, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

«Необходимо обновить реестр сертифицированных и несертифицированных зон отдыха, комиссионно проверить их состояние, завезти песок, установить оборудование, организовать дежурства в местах отдыха. Люди после того, как будет снята самоизоляция, в жаркую погоду будут искать места отдыха, куда им поехать и где отдохнуть, искупаться. Наша задача – сохранить их жизнь и здоровье, а для этого надо подготовить хорошие условия для отдыха в летний период около водоемов», - поручил Иван Белозерцев.

Напомним, в Пензе к началу летнего сезона начали благоустраивать зоны отдыха. Работы ведутся на восьми городских пляжах. До тех пор, пока купальный сезон официально не откроют. Городские зоны отдыха будут патрулировать стражи порядка.