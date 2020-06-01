В аэропорту рассказали, полетят ли пензенцы в Крым и Сочи до середины июня

1 июня начальник службы организации перевозок пензенского аэропорта Александра Емелина рассказала журналистам информагентства о ситуации с авиарейсами по южным направлениям в связи с принятым губернатором Иваном Белозерцевым решением о продлении режима повышенной готовности в регионе до середины месяца.

«В южном направлении пока планируется авиарейс 3 июня на Симферополь. Его перенесли с мая на 1 июня, потом на 3 число. В ближайшее время также планируется на 13 июня рейс «Пенза - Сочи», как началась продажа билетов, так она и идет. Официальной отмены не было», - рассказала Александра Емелина.

Ранее на совещании в правительстве Пензенской области Иван Белозерцев сообщил о том, что управление Роспотребнадзора пока не согласовывает региону начало отмены ограничений. Он выразил надежду на то, что разрешение будет получено в ближайшие дни.