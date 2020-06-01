Пензенцы помогают изувеченному коту восстановить здоровье

Волонтеры рассказали, что котик раньше обитал в подъезде многоэтажного дома.

«Может быть, его принесли туда в надежде на помощь, может быть, котик сам искал убежища. К нам обратилась жительница дома с просьбой помочь котику, и сама не осталось в стороне», - делятся сотрудники центра «Питомец» в группе соцсети «ВКонтакте».

Они назвали нового подопечного Редди. По их предположениям, животное попало в передрягу и получило серьезный удар по мордашке. Подписчики отметили в комментариях, что такую травму котик мог получить из-за автомобиля. У бедняги обнаружили черепно-мозговую травму и раскол неба. В дальнейшем пушистику предстоит операция по удалению левого глаза. Волонтеры пояснили, что перед этим необходимо стабилизировать состояние подопечного.

Узнать, как помочь Редди выздороветь, можно ЗДЕСЬ.