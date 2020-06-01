Иван Белозерцев рассказал о своих кумирах

«Я родился в селе, кумиром был мой дядя, участник Великой Отечественной войны Белозерцев Василий Родионович. Когда он к нам приезжал в село, я его очень ждал, переживал, что долго не приезжает. Я считал дни, когда он приедет, иногда он был в военной форме, с медалями и орденами. Он был очень интеллигентным, умным. Я хотел быть похожим на него. Не все получалось, я был очень активным и эмоциональным. И сегодня он для меня является кумиром. Ловлю себя на мысли, что если бы он был на моем месте, то к какой-то ситуации бы отнесся по-другому», - поделился Иван Белозерцев.

Он добавил, что в настоящее время для него кумир – президент Владимир Путин, потому что он знает положение дел в населенных пунктах страны и со знанием дела отвечает на любой вопрос и вникает во все сферы деятельности.

«Так должны работать и мы, и главы муниципальных образований, и все, кто работает на государственных и муниципальных должностях. Я не считаю, что у человека должен быть кумир на всю жизнь. Хотя если это так, то в этом ничего такого нет. Это могут быть родители, учителя, спортсмены, это нормально. Если через какое-то время тот, кто был кумиром, уже перестает им быть – это тоже нормальный процесс. А если он у вас есть, то это тоже хорошо, помогает в вашем развитии», - рассказал глава региона.

Отметим, что прямой эфир с юными журналистами был организован при поддержке Департамента информационной политики и средств массовой информации Пензенской области.