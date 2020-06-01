Губернатор о своей работе: Хочется иметь в руках волшебную палочку

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 1 июня в прямом эфире рассказал о своей работе. Об этом его спросили юные журналисты.

«Никогда не думал, что стану губернатором такой героической земли – пензенской. Уроженцы региона на фронтах проявляли героизм, активно трудились в послевоенные годы и делают это в настоящее время. Они построили дороги, объекты соцкультбыта. Ноша губернатора тяжелейшая. Хочется иметь в руках волшебную палочку, но это невозможно, поэтому я сильно переживаю за проблемы, которые есть в регионе, в стране. Когда люди приходят на прием или пишут через соцсети, обозначают какую-то проблему, я часто перезваниваю. У меня это откладывается на сердце. Хочется решить многое. Хочется, чтобы наш регион был узнаваем, чтобы наша продукция реализовывалась не только в регионе, России, но и за рубежом. Мы активно над этим работаем. Хочется, чтобы жители западных стран ехали в Пензенскую область отдыхать. Очень хотелось бы, чтобы к нам приезжали и видели нашу самобытную культуру», - рассказал Иван Белозерцев.

Он добавил, что в правительстве трудится целая служба. Работу планируют на квартал, на неделю, все расписано по минутам.

«В работе очень важно расставлять приоритеты, выделять главное. Я это делаю вместе с моим коллегами», - сказал глава региона.

Отметим, что прямой эфир с юными журналистами состоялся при поддержке Департамента информационной политики и средств массовой информации Пензенской области.