Иван Белозерцев назвал первую профессию, которой хотел себя посвятить

1 июня юная журналистка из поселка Мичуринский спросила губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, в каком возрасте он серьезно задумался о будущей профессии.

«Когда я был в первом классе, и нам провели занятие по авиастроению, решил, что стану космонавтом. Потом, когда стал старше, было другое желание: я любил село, любил технику, думал, что пойду в институт и стану инженером, буду развивать колхоз. В 10 классе пошел учиться в военное училище. У некоторых ребят со 2-5 класса уже есть решение, которое не меняется. У меня немного менялось, это правда», - рассказал глава региона.

Он подчеркнул, что главное – чтобы к 11 классу, а лучше – уже к 8-9 человек принял для себя решение по поводу будущей специальности.

«Родители тоже сильно влияют на выбор детьми профессии. Но если ребенок говорит, что профессия ему не нравится, то не нужно его ломать, настаивать», - отметил Иван Белозерцев.

В ходе онлайн-диалога с юными журналистами глава региона также рассказал о своих кумирах и поделился самыми яркими воспоминаниями со школьных времен.

Напомним, пресс-конференция проходила при поддержке Департамента информационной политики и СМИ. Планировалось, что общение пройдет в личном формате, но из-за пандемии встречу провели в онлайн-режиме.