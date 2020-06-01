Пензенский врач рассказал, как переболел коронавирусом

Они тоже люди и также рискуют заразиться коронавирусной инфекцией. Речь идет о пензенских медиках, которые находятся на передовой борьбы с Covid-19, и, к сожалению, продолжают нести потери. Об этом в интервью пензенским телеканалам сообщил главный врач больницы КИМ Сергей Рыбалкин.

Факт заражения Covid-19 сотрудников областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи подтвердил Сергей Рыбалкин. Он сравнивает борьбу с коронавирусом с войной. Есть потери среди пациентов и среди тех, кто их лечит. Врач-инфекционист Игорь Иноземцев работает в КИМе с сентября 2019-го. Признаки недомогания ощутил в начале апреля.

«Все началось как обычное ОРВИ, то есть я почувствовал слабость. Повысилась температура тела. Сначала до 37,5 градусов, потом стала 38,5. Также беспокоили боли в горле и сухой кашель. Я сдал мазок из зева на коронавирусную инфекцию и результат оказался положительным», - рассказал он.

По словам врача, ему еще повезло. Вирус успел поразить лишь 20% левого легкого. И, тем не менее, лечение затянулось на месяц.

«Было тяжело морально, потому что я не мог помогать людям», - сказал Игорь Иноземцев.

Сейчас он работает с больными коронавирусом. То, что, несмотря на все меры предосторожности, медики становятся жертвой Covid-19, нет ничего сенсационного, считает Сергей Рыбалкин.

«Люди устают, они могут почесать что-то, дотронуться до глаза и так далее. Представляете по 12 часов находиться в защитном костюме, это очень сложно», - рассказал Сергей Рыбалкин.

Сейчас на лечении в КИМе находится 460 пензенцев с Covid-19 и подозрением на него. Многие оказались там после первомайских пикников. Ситуация изменится лишь после начала массовой вакцинации от коронавируса, уверен Сергей Рыбалкин. Пока же его главная рекомендация землякам: чтобы не заразиться, соблюдайте масочный режим и чаще мойте руки, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.