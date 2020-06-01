В Пензе в 2020 году благоустроят восемь дворов

На благоустройство пензенских дворов в 2020 году направят более 50 миллионов рублей. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», в котором наш регион участвует уже три года, позволяет за несколько месяцев привести в порядок территории, которые, как правило, не благоустраивались десятки лет. Еще один плюс в том, что люди сами могут дополнять перечень работ. В 2020-м подрядчики приведут в порядок восемь объектов. Один из них осмотрел губернатор Иван Белозерцев.

Местные жители дома № 25 по проспекту Строителей всегда старались своими силами поддерживать порядок во дворе, но чтобы территория стала по-настоящему красивой и современной, без помощи было не обойтись. Четыре года подряд люди подавали заявки на участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» и вот, наконец, работы стартовали. На ремонт подъездных путей и пешеходных дорожек, организацию парковочных мест и зон отдыха для жителей разных возрастов направлено свыше пяти миллионов рублей.

«1 июня вступает в силу технический регламент по безопасности по возрастным категориям. Будет зона для малышей, для ребят от 7 до 14 лет и для взрослых», - рассказала представитель подрядной организации Инна Яшина.

В 2019 году в областном центре по программе благоустроили 35 дворов, в этом в перечень вошли восемь. По два объекта от каждого района. Комиссия выбрала просторные площадки у нескольких многоквартирных домов.

«Здесь очень много детей, это очень хорошо», - сказала председатель ТСЖ дома №25 по проспекту Строителей Любовь Фомина.

Преимущество проекта в том, что жители самостоятельно решают, что именно хотят видеть в своем дворе. Если участники инициируют дополнительные виды работ по благоустройству, от них требуется утвердить долю софинансирования. Она должна составлять не менее 5% от общей стоимости работ.

«На следующий год нужно будет посмотреть какие-то дополнительные элементы, чтобы действительно двор, если мы вкладываем в него средства, был образцово-показательный», - отметил глава региона.

По просьбе жильцов, во дворе дома №25 по проспекту Строителей обустроят футбольную и волейбольную площадки. Завершить работы на объекте планируется в июле, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.