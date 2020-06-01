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01.06.2020г.
В Пензе за месяц снизились цены на ряд продуктов. Мониторинг

В Пензе за месяц снизились цены на ряд продуктов. Мониторинг

Пн, 01.06.20 15:45
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ИА «Пенза-Пресс» продолжает отслеживать стоимость ряда социально важных продуктов питания в магазинах областного центра. В конце каждого месяца мы фиксируем изменения в рублях и процентах.

В мае цены снизились на большую часть товаров, которые информагентство включило в список. Три позиции из него продолжили продавать по той же цене, что и в апреле, на восемь позиций цены выросли.

Мы ежемесячно анализируем стоимость ряда социальных продуктов в трех сетевых магазинах города и на одном рынке. В таблице ниже указана средняя цена каждого товара по состоянию на 20 часов 28 мая.

За май из овощной группы дешевле стали помидоры, чеснок и лук. Также цены упали на грибы, молоко, яйца, сливочное масло, свинину. Подешевели и крупы, среди которых - геркулес, горох, рис, пшено и гречка. Кроме того, ценник снизился на соль, хлеб «Пеклеванный» и батон «Нарезной», макароны «Рожки».

За месяц цены не изменились на сахар, муку и подсолнечное масло. А вот подорожали в мае огурцы, капуста, картофель, морковь и свекла. В этом же списке оказались говядина, курица и сыр.

Больше всего в мае подорожал картофель (+45,89%),свекла (+34,76%) и сыр (+25,18%). В свою очередь сильнее всего подешевели чеснок (-53,30%), помидоры (-23,28%) и макароны «Рожки» (-18,45%).

Отметим, что в список мониторинга мы включили продукты тех марок, которые можно найти в каждом магазине и на рынке (например, молоко, подсолнечное масло, мука и т. д.), а также самые бюджетные и часто встречающиеся виды мяса. Среди нескольких сортов овощей и круп предпочтение отдавалось самому дешевому. В случае отсутствия данного товара указывалась его стоимость за прошлый месяц.

Информагентство обращает внимание на то, что данный материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.

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Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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