В Пензе за месяц снизились цены на ряд продуктов. Мониторинг

ИА «Пенза-Пресс» продолжает отслеживать стоимость ряда социально важных продуктов питания в магазинах областного центра. В конце каждого месяца мы фиксируем изменения в рублях и процентах.

В мае цены снизились на большую часть товаров, которые информагентство включило в список. Три позиции из него продолжили продавать по той же цене, что и в апреле, на восемь позиций цены выросли.

Мы ежемесячно анализируем стоимость ряда социальных продуктов в трех сетевых магазинах города и на одном рынке. В таблице ниже указана средняя цена каждого товара по состоянию на 20 часов 28 мая.

За май из овощной группы дешевле стали помидоры, чеснок и лук. Также цены упали на грибы, молоко, яйца, сливочное масло, свинину. Подешевели и крупы, среди которых - геркулес, горох, рис, пшено и гречка. Кроме того, ценник снизился на соль, хлеб «Пеклеванный» и батон «Нарезной», макароны «Рожки».

За месяц цены не изменились на сахар, муку и подсолнечное масло. А вот подорожали в мае огурцы, капуста, картофель, морковь и свекла. В этом же списке оказались говядина, курица и сыр.

Больше всего в мае подорожал картофель (+45,89%),свекла (+34,76%) и сыр (+25,18%). В свою очередь сильнее всего подешевели чеснок (-53,30%), помидоры (-23,28%) и макароны «Рожки» (-18,45%).

Отметим, что в список мониторинга мы включили продукты тех марок, которые можно найти в каждом магазине и на рынке (например, молоко, подсолнечное масло, мука и т. д.), а также самые бюджетные и часто встречающиеся виды мяса. Среди нескольких сортов овощей и круп предпочтение отдавалось самому дешевому. В случае отсутствия данного товара указывалась его стоимость за прошлый месяц.

Информагентство обращает внимание на то, что данный материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.