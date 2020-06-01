В Пензе планируют отремонтировать подвесной мост

Основной этап реконструкции набережной реки Суры завершен, однако губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что пока она напоминает прогулочную зону для возрастных жителей, а не для молодежи. Чтобы изменить ситуацию, в ходе рабочего объезда города глава региона дал несколько распоряжений.

С первых минут прогулки по набережной Суры - поручения. Шумозащитные экраны это не так красиво, а вот живая изгородь - то, что нужно. Иван Белозерцев отметил, что между автодорогой и прогулочной зоной необходимо высадить кустарники, а на противоположной стороне вдоль жилых домов деревья. Еще одна задумка, которая сыграет важную роль в благоустройстве - ремонт подвесного моста.

«Можно его покрасить, сделать хорошую подсветку, наверное, это должен быть синий цвет. Тогда сразу нужно предусматривать покрытие моста, отфрезеровать асфальтовое покрытие», - сказал глава региона.

Набережную капитально ремонтируют в рамках долгосрочной муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры». Следующий этап предусматривает обустройство скейт-парка, зон отдыха для взрослых и детей. В ближайшее время примутся за реконструкцию магистрального водопровода. Основная задача, которую намерены решить в 2020 году - выкуп оставшихся частных земельных участков. Предварительная стоимость - порядка 43 миллионов рублей, в мэрии дожидаются решения суда. Людям предлагают жилье, но пока не все согласны на переезд.

«Квартиры на ГПЗ-24 примем в областную собственно, а какую-то часть передадим в муниципалитет. Сейчас надо подумать с юристами, чтобы была возможность их направить под расселение. Там хорошие квартиры, в новом доме», - сказал губернатор.

Глава региона поручил также подумать об установке арт-объектов, причем лучше если это будет единая сюжетная линия. Сейчас от жителей и представителей бизнеса поступают просьбы и предложения по обустройству на набережной летних кафе. Иван Белозерцев поддержал эту идею, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.