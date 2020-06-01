Covid-19. В Пензенской области стартует первый этап смягчения ограничений

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила о том, что регион выходит на первый этап смягчения режима повышенной готовности. Постановление подписал Иван Белозерцев 1 июня.

«Возобновляют работу предприятия и организации сферы услуг, торговли непродовольственными товарами с площадью зала до 400 кв м при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект и соблюдении предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли, исходя из расчета один человек на 4 кв м. Также возобновляют работу дилерские центры», - рассказала Дина Черемушкина.

Также, согласно постановлению, допускаются занятия физкультурой и спортом на свежем воздухе в компании не более двух человек и при расстоянии не менее пяти метров между ними.

«Первый этап смягчения ограничений предполагает прогулки на улице не более двух человек вместе при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок», - добавила пресс-секретарь.

При этом по-прежнему сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания сердца, сосудов, органов дыхания, диабет. Масочный режим по-прежнему обязателен, как и социальное дистанцирование.

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