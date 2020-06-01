Неравнодушные пензенцы помогли бабушке отремонтировать водопровод

91-летняя жительница деревни Дубенское Пензенского района давно там обосновалась и о другом месте для проживания и не мечтает. Она всю жизнь работала в школах - сначала пензенских, потом в загоскинской. Когда не стало мужа, участника Великой отечественной войны, с которым они прожили больше полувека, Лидии Федоровне приходилось самостоятельно решать все вопросы. На этот раз один на один с коммунальной проблемой, с которой столкнулась пенсионерка, ее не оставили.

Несколько недель назад бабушке из деревни Дубенское Пензенского района пришлось всерьез поволноваться. В 91 год она умудряется ухаживать за небольшим огородом. Все бы ничего, но в апреле полить грядки стало невозможно - воду словно перекрыли.

Она текла небольшой струей, как из чайника или самовара. Дожди были, поэтому ничего не надо было, обходились без воды, а так пришлось бы платить, чтобы ее возили. Родник далеко, за мостом», - рассказала Лидия Рузаева.

Пенсионерка тут же позвонила в местный МУП, объяснила, что к чему. Специалисты приехали быстро. После недолгих расчетов назвали сумму, которая нужна для исправления неполадок с водоснабжением - 25 тысяч рублей. Хозяйка решила не торопиться, думала, все наладится со временем. Тем более в деревне никогда не было проблем с водой - недалеко от дома есть своя скважина и водонапорная башня. Перебои начались после того, как к свинокомплексу через деревню проложили дорогу.

«Покрытие очень хорошее, но проблемы на этом в селе не закончились, потому что кроме строительства дороги нужно было предусмотреть водопровод. Он есть, но этот процесс не до конца довели, и пока мы решали этот вопрос, нас опередили», - сказала глава администрации Ермоловского сельсовета Пензенского района Лариса Можаева.

Лидия Федоровна 40 лет преподавала в школе. Сначала в начальных классах, а потом была учителем истории. Благодарные ученики до сих пор не теряют с ней связь. Одному из них она рассказала о своей коммунальной беде по телефону. Валентин Вострионов проживает в Пензе. Мужчина не стал медлить, написал письмо лично главе региона.

«И все сделали благодаря Ивану Александровичу Белозерцеву, Сергею Николаевичу Козину и Ларисе Николаевне Можаевой», - рассказала Лидия Рузаева.

Водопровод отремонтировали оперативно. В огороде даже установили новую колонку. Главные помощницы Лидии Федоровны - внучка и социальный работник Инна, с ними и работа спорится, и время веселее коротается. Бабушка признается, что подумывает пригласить в гости губернатора - чтобы можно было лично сказать спасибо, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.