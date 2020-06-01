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01.06.2020г.
Неравнодушные пензенцы помогли бабушке отремонтировать водопровод

Неравнодушные пензенцы помогли бабушке отремонтировать водопровод

Пн, 01.06.20 20:32
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91-летняя жительница деревни Дубенское Пензенского района давно там обосновалась и о другом месте для проживания и не мечтает. Она всю жизнь работала в школах - сначала пензенских, потом в загоскинской. Когда не стало мужа, участника Великой отечественной войны, с которым они прожили больше полувека, Лидии Федоровне приходилось самостоятельно решать все вопросы. На этот раз один на один с коммунальной проблемой, с которой столкнулась пенсионерка, ее не оставили.

Несколько недель назад бабушке из деревни Дубенское Пензенского района пришлось всерьез поволноваться. В 91 год она умудряется ухаживать за небольшим огородом. Все бы ничего, но в апреле полить грядки стало невозможно - воду словно перекрыли.

Она текла небольшой струей, как из чайника или самовара. Дожди были, поэтому ничего не надо было, обходились без воды, а так пришлось бы платить, чтобы ее возили. Родник далеко, за мостом», - рассказала Лидия Рузаева.

Пенсионерка тут же позвонила в местный МУП, объяснила, что к чему. Специалисты приехали быстро. После недолгих расчетов назвали сумму, которая нужна для исправления неполадок с водоснабжением - 25 тысяч рублей. Хозяйка решила не торопиться, думала, все наладится со временем. Тем более в деревне никогда не было проблем с водой - недалеко от дома есть своя скважина и водонапорная башня. Перебои начались после того, как к свинокомплексу через деревню проложили дорогу.

«Покрытие очень хорошее, но проблемы на этом в селе не закончились, потому что кроме строительства дороги нужно было предусмотреть водопровод. Он есть, но этот процесс не до конца довели, и пока мы решали этот вопрос, нас опередили», - сказала глава администрации Ермоловского сельсовета Пензенского района Лариса Можаева.

Лидия Федоровна 40 лет преподавала в школе. Сначала в начальных классах, а потом была учителем истории. Благодарные ученики до сих пор не теряют с ней связь. Одному из них она рассказала о своей коммунальной беде по телефону. Валентин Вострионов проживает в Пензе. Мужчина не стал медлить, написал письмо лично главе региона.

«И все сделали благодаря Ивану Александровичу Белозерцеву, Сергею Николаевичу Козину и Ларисе Николаевне Можаевой», - рассказала Лидия Рузаева.

Водопровод отремонтировали оперативно. В огороде даже установили новую колонку. Главные помощницы Лидии Федоровны - внучка и социальный работник Инна, с ними и работа спорится, и время веселее коротается. Бабушка признается, что подумывает пригласить в гости губернатора - чтобы можно было лично сказать спасибо, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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