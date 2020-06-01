В Пензенской области высадили более 70 тыс деревьев в рамках акции «Сад памяти»

Как сообщает пресс-центр облправительства, на территории региона было высажено 71263 дерева.

Напомним, присоединиться к акции может любой желающий. Из-за неблагоприятной эпидобстановки организаторы мероприятия призвали жителей не участвовать в массовых акциях, а высадить дерево на своем участке, записать это на видео или сфотографировать и поделиться в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома. Также на официальном сайте акции можно нанести дерево на интерактивную карту.

«Сад памяти» - международная акция, цель которой увековечить подвиг каждого погибшего в годы Великой Отечественной войны. Всего на территории России, бывших союзных республик и дальнего зарубежья планируют высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах героев войны.