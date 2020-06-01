В Спутнике стартовали продажи первых домов ЖК «Созвездие»

В Спутнике стартовали продажи первых домов жилого комплекса «Созвездие». И это отличная новость для всех, кто всегда мечтал жить на берегу озера, рядом с благоустроенным пляжем и тропой здоровья. А еще для тех, кому в доме важны высокие технологии, надежность и безопасность.





В каждом строении будут установлены скоростные лифты, которые за несколько секунд довезут вас с нужного этажа до авторского холла с воссозданной атмосферой звездного неба или до подземного паркинга на 562 места.

В холлах обустроят места для хранения колясок и купания домашних питомцев после прогулок. Выход из подъездов – на уровне земли. А сам двор будет закрытым, поднятым на уровень второго этажа, полностью отвечающим космическому названию жилого комплекса.

Важная деталь комфорта – система «Умный дом». Она позволит управлять всеми коммуникациями с экрана смартфона или компьютера, будет следить за безопасностью вашей квартиры и защищать ее от протечек, возгораний, несанкционированных проникновений.

Из окон откроются прекрасные виды на набережную, фонтанный комплекс, озеро, тропу здоровья и сосновый лес за Сурой. Для тех же, кто хочет наслаждаться красотой природы из любой точки квартиры, сделают три верхних этажа полностью стеклянными – от пола до потолка.

Все дома оборудуют системой видеонаблюдения и службой охраны. Камеры установят по периметру всего жилого комплекса. Работники службы охраны получат постоянный доступ к мониторам видеонаблюдения и станут совершать регулярные обходы по территории.

Вход во двор будем единым — через двухэтажную центральную проходную систему. На первом этаже установят пункт охраны, обустроят комфортную зону ожидания для гостей, разместят все почтовые ящики, чтобы можно было забирать корреспонденцию при входе во двор, а почтальоны и промоутеры не заходили на территорию жилого комплекса. А на втором этаже разместится соседский центр с детской и лаундж-зоной, игровым пространством и даже уютным кухонным уголком.

Узнать о проекте подробнее можно по телефону 28-28-20. Застройщик ЖК «Созвездие» — ООО СЗ «Созвездие», проектные декларации размещены на сайте www.sozvezdie.me.