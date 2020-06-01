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01.06.2020г.
В Спутнике стартовали продажи первых домов ЖК «Созвездие»

В Спутнике стартовали продажи первых домов ЖК «Созвездие»

Пн, 01.06.20 16:09
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В Спутнике стартовали продажи первых домов жилого комплекса «Созвездие». И это отличная новость для всех, кто всегда мечтал жить на берегу озера, рядом с благоустроенным пляжем и тропой здоровья. А еще для тех, кому в доме важны высокие технологии, надежность и безопасность.

В каждом строении будут установлены скоростные лифты, которые за несколько секунд довезут вас с нужного этажа до авторского холла с воссозданной атмосферой звездного неба или до подземного паркинга на 562 места.

В холлах обустроят места для хранения колясок и купания домашних питомцев после прогулок. Выход из подъездов – на уровне земли. А сам двор будет закрытым, поднятым на уровень второго этажа, полностью отвечающим космическому названию жилого комплекса.

Важная деталь комфорта – система «Умный дом». Она позволит управлять всеми коммуникациями с экрана смартфона или компьютера, будет следить за безопасностью вашей квартиры и защищать ее от протечек, возгораний, несанкционированных проникновений.

Из окон откроются прекрасные виды на набережную, фонтанный комплекс, озеро, тропу здоровья и сосновый лес за Сурой. Для тех же, кто хочет наслаждаться красотой природы из любой точки квартиры, сделают три верхних этажа полностью стеклянными – от пола до потолка.

Все дома оборудуют системой видеонаблюдения и службой охраны. Камеры установят по периметру всего жилого комплекса. Работники службы охраны получат постоянный доступ к мониторам видеонаблюдения и станут совершать регулярные обходы по территории.

Вход во двор будем единым — через двухэтажную центральную проходную систему. На первом этаже установят пункт охраны, обустроят комфортную зону ожидания для гостей, разместят все почтовые ящики, чтобы можно было забирать корреспонденцию при входе во двор, а почтальоны и промоутеры не заходили на территорию жилого комплекса. А на втором этаже разместится соседский центр с детской и лаундж-зоной, игровым пространством и даже уютным кухонным уголком.

Узнать о проекте подробнее можно по телефону 28-28-20. Застройщик ЖК «Созвездие» — ООО СЗ «Созвездие», проектные декларации размещены на сайте www.sozvezdie.me.

Источник фотографии: фото предоставлено компанией "Термодом"
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Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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