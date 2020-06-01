В Пензе с магистральных улиц планируют убрать маршрутки

С магистральных улиц Пензы планируют убрать маршрутки, заменив их автобусами большого класса. Об этом рассказал начальник управления транспорта по Пензенской области Сергей Буйлов в программе «Тема дня» (16+) на телеканале «Экспресс».

«Есть поручение губернатора внести коррективы в движение, особенно касающиеся магистральных улиц. Поэтому Пензенская область подала заявку в министерство транспорта Российской Федерации на приобретение с помощью льготного лизинга транспортных средств. Это порядка 120 автобусов большого класса. Я думаю, что в ближайшее время мы вернемся к новой схеме организации дорожного движения с точки зрения транспортного обслуживания и однозначно будем переходить на автобусы большого класса. То есть на магистральных улицах будем менять автобусы малого класса на автобусы большого класса. Это объективная реальность. Мы будем на этом настаивать, да и администрация города Пензы такого же мнения», — сообщил он.

Герой программы также сообщил, что в настоящее время разработку новой схемы организации дорожного движения в Пензе пришлось отложить из-за распространения коронавирусной инфекции, но эта работа обязательно будет проведена после снятия ограничительных мер.

«На сегодняшний день мы видим миграцию населения: идут большие застройки в Арбеково, в Спутнике, да и частный сектор разрастается на территории Пензы и в пригороде. Давно уже нужна новая транспортная схема организации дорожного движения. Но ввиду того, что это далеко не дешевое мероприятие, и к тому же целая научно-исследовательская работа, на сегодняшний день мы перенесли его”, — пояснил Сергей Буйлов.

Полный выпуск программы можно посмотреть ЗДЕСЬ.