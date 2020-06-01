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01.06.2020г.
В Пензенской области работает более 3 тыс. машин легального такси

В Пензенской области работает более 3 тыс. машин легального такси

Пн, 01.06.20 17:16
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Таксопарк легальных перевозчиков в Пензенской области превышает три тысячи автомобилей. Об этом заявил начальник управления транспорта по Пензенской области Сергей Буйлов в программе «Тема дня» (16+) на телеканале «Экспресс».

По его словам, в последнее время в регионе наметилась положительная тенденция в вопросе легализации такси.

«Жители города Пензы и Пензенской области оценивают то, что на сегодняшний день есть реальное такси, скажем так, где транспортные средства оборудованы согласно всем правилам: и шашечки, и знак такси, и машины более комфортного класса», — подчеркнул он.

Герой программы добавил, что сейчас в регионе работает четыре крупных перевозчика, которые занимаются такси.

«На сегодняшний день мы добились с ними хорошего партнерского соглашения с точки зрения легального использования такси непосредственно на проезжей части. Таксопарк легальных перевозчиков растет. Мы двигаемся в этом направлении», — уточнил Сергей Буйлов.

Полный выпуск программы доступен по ссылке.

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Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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