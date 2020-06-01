В Пензенской области работает более 3 тыс. машин легального такси

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Таксопарк легальных перевозчиков в Пензенской области превышает три тысячи автомобилей. Об этом заявил начальник управления транспорта по Пензенской области Сергей Буйлов в программе «Тема дня» (16+) на телеканале «Экспресс».
По его словам, в последнее время в регионе наметилась положительная тенденция в вопросе легализации такси.
«Жители города Пензы и Пензенской области оценивают то, что на сегодняшний день есть реальное такси, скажем так, где транспортные средства оборудованы согласно всем правилам: и шашечки, и знак такси, и машины более комфортного класса», — подчеркнул он.
Герой программы добавил, что сейчас в регионе работает четыре крупных перевозчика, которые занимаются такси.
«На сегодняшний день мы добились с ними хорошего партнерского соглашения с точки зрения легального использования такси непосредственно на проезжей части. Таксопарк легальных перевозчиков растет. Мы двигаемся в этом направлении», — уточнил Сергей Буйлов.
Полный выпуск программы доступен по ссылке.