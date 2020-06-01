Пензенская область – третья в ПФО по числу выздоровлений от Covid-19

В Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили о том, что по состоянию на 1 июня Пензенская область – третья в ПФО по числу выздоровевших (1855), по летальным случаям – на пятом месте, по числу выявленных заражений – восьмая.

Также, по информации центра, по числу больных на 100 тыс. населения регион – на пятой строчке в округе.

По числу выздоровевших Пензенскую область обгоняют Нижегородская (3747) и Татарстан (2690), за ней следуют Марий Эл (1379) и Чувашия (1272).

По состоянию на 1 июня, всего в России зафиксировали 414 878 случаев заболевания, в Пензенской области – 2417 (+85 за сутки).