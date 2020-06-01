Пензенская область - среди лучших регионов по надою молока

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Пензенская область оказалась в списке регионов-лидеров по среднему надою молока от одной коровы за сутки.
Минсельхозом РФ были выделены лучшие субъекты страны по величине среднего надоя молока.
«Лидерами среди регионов по данному показателю являются Ленинградская, Калининградская, Пензенская, Липецкая, Калужская, Кировская, Вологодская, Владимирская, Свердловская, Рязанская, Тульская, Воронежская, Ярославская, Белгородская, Московская, Архангельская и Тюменская области, Краснодарский край, Республики Крым, Карелия, Марий Эл и Мордовия», - сообщили в пресс-центре облправительства.
Уточняется, что в данных субъектах было получено более 20 килограммов молока в расчете на корову.