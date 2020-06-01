Пензенцы начали получать выплаты на детей от 3 до 16 лет

1 июня жительница Пензы сообщила журналистам информагентства о том, что ей и нескольким ее знакомым уже перечислили выплату в 10 000 рублей за ребенка.

«Ребенку шесть лет. Узнала, что можно с 12 числа оформить заявление на выплату 10 тысяч. Зашла на сайт госуслуг, но в этот день сервис зависал. На следующий день все оформила. Уведомление было там же, что 15 мая заявление доставили в Пенсионный Фонд. Сегодня после обеда деньги уже пришли. Все удобно, никуда ходить не надо. Очень благодарна за такую поддержку», - рассказала пензячка.

По ее словам, выплаты также получили две ее подруги, которые оформили заявление в первые дни после того, как о ней сообщил президент России Владимир Путин.

Напомним, в России с 1 июня производят единовременные выплаты семьям, в которых воспитываются дети от 3 до 15 лет включительно (до достижения ими 16 лет). Подать заявление можно дистанционно – с помощью портала госуслуг, а также через отделение Пенсионного Фонда России. Выплата полагается на каждого ребенка такого возраста.

О других выплатах, которые положены семьям с детьми, можно узнать ЗДЕСЬ.