В Пензенской области многодетная мать задолжала детям 2,8 млн руб

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В Пензенской области 37-летняя женщина оказалась в суде из-за неуплаты огромного долга по алиментам.
Мать шестерых детей накопила долг по алиментам в 2,8 млн рублей, однако выплачивать деньги своим чадам она не спешила. Одуматься ей не помогло и неоднократное привлечение к уголовной ответственности.
По данным пресс-службы регионального управления ФССП, все ее дети находятся под опекой других людей. Когда приставы разыскали женщину, она не смогла вспомнить ни обо всех чадах, ни о месте их нахождения, а неуплату алиментов женщина объяснила неблагоприятной эпидобстановкой и сделала акцент на отсутствии работы. В отношении нерадивой матери составили административный протокол. Суд назначил ей 70 часов обязательных работ.