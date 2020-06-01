В Пензенской области многодетная мать задолжала детям 2,8 млн руб

Мать шестерых детей накопила долг по алиментам в 2,8 млн рублей, однако выплачивать деньги своим чадам она не спешила. Одуматься ей не помогло и неоднократное привлечение к уголовной ответственности.

По данным пресс-службы регионального управления ФССП, все ее дети находятся под опекой других людей. Когда приставы разыскали женщину, она не смогла вспомнить ни обо всех чадах, ни о месте их нахождения, а неуплату алиментов женщина объяснила неблагоприятной эпидобстановкой и сделала акцент на отсутствии работы. В отношении нерадивой матери составили административный протокол. Суд назначил ей 70 часов обязательных работ.