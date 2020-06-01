Путин назвал дату голосования по поправкам в Конституцию

Array ( [temp] => +21 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png )
$ 69 р
€ 77 р
Президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию сообщил о том, что голосование состоится 1 июля.
Об этом сообщает РБК.
«С юридической точки зрения эта дата является безупречной, если сегодня объявить о том, что голосование пройдет именно в этот день, 30 суток. Это даст возможность людям еще раз вернуться ко всем поправкам, которые предлагаются, и определить свое отношение к сделанным предложениям», — сказал президент.
По его словам, на фоне улучшающейся ситуации в борьбе с пандемией у власти есть возможность в течение месяца предпринять дополнительные шаги для борьбы с инфекцией и улучшения ситуации.
«Нам эти 30 суток нужны», —- подчеркнул он.