В России 1 июля сделали выходным из-за голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля. Этот день решили сделать выходным, сообщает РИА Новости.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Павел Крашенинников уточнил, что россияне смогут проголосовать по поправкам с 25 июня по 1 июля. Считать голоса будут 1 июля.

Напомним, первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но в ходе обращения к россиянам 25 марта президент перенес это событие из-за эпидемии коронавирусной инфекции.