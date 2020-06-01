В России 1 июля сделали выходным из-за голосования по поправкам в Конституцию

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Президент России Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля. Этот день решили сделать выходным, сообщает РИА Новости.
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Павел Крашенинников уточнил, что россияне смогут проголосовать по поправкам с 25 июня по 1 июля. Считать голоса будут 1 июля.
Напомним, первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но в ходе обращения к россиянам 25 марта президент перенес это событие из-за эпидемии коронавирусной инфекции.