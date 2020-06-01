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01.06.2020г.
Новоселам многоэтажки в ЖК «Новые сады» вручили ключи от квартир

Новоселам многоэтажки в ЖК «Новые сады» вручили ключи от квартир

Пн, 01.06.20 21:27
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В День защиты детей компания «Рисан» сделала подарки десяткам новоселов. Им вручили ключи от квартир в новом строении жилого комплекса «Новые сады» в микрорайоне Арбеково. Дату выбрали неслучайно, ведь именно семьи с детьми - основные жители домов «Рисана». Многоэтажка введена в эксплуатацию с опережением срока на несколько месяцев. В связи с режимом повышенной готовности вручение ключей прошло с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Он притягивает взгляды жителей всего города словно огромный белый лайнер. Стильный дом переменной этажности стал поистине украшением жилого комплекса «Новые сады» строительной группы «Рисан». Уже совсем скоро туда будут заселяться первые жильцы. В числе таких - семья Маловых. Сейчас они живут в одном из предыдущих строений «Новых садов», однако четыре месяца назад у Юлии и Кирилла родился второй сын и им потребовалась квартира побольше. Выбор пал на соседнюю многоэтажку. Старший уже опробовал игровую площадку возле своего нового дома.

«Нравится, что здесь очень много детских садов и школ, торговые центры рядом. После нового года, наверное, будем заезжать, как доделаем ремонт, но постараемся быстрее, потому что в старой квартире уже тесно», - рассказала семья Маловых.

Все новоселы получили заветные ключи в особых условиях. Ради безопасности их обеспечили перчатками и медицинскими масками. Перед их приходом подъезды и помещения продезинфицировали: эту процедуру будут повторять. Раздача ключей в этот раз растянется на несколько дней, чтобы избежать массового скопления людей.

«Компания «Рисан» все делаем в соответствии с требованиями. Ежегодно, когда сдаем дома, мы проводим праздники, но в 2020 году в связи с пандемией его отложим, не отменяем. Он будет организован в июле. Это будет шикарное мероприятие для всего двора. Мы познакомим жителей уже живущих домов с теми, которые поселятся в новом», - сказал генеральный директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол.

Известно, что вместе с просторными квартирами новоселы домов от строительной группы «Рисан» получают уют и продуманность буквально каждой детали. Это - комфортные подъезды, современные лифты, великолепные зоны отдыха, причем не только для детей. Во дворе флагманского строения «Новых садов» взрослые смогут провести время в зоне барбекю и поиграть в теннис. Сразу из двора новоселы попадут в «Парк времен», а прямо под окнами располагается детский сад. Кроме того, предусмотрен подземный паркинг почти на 100 мест – владельцы машиномест смогут разместить свои автомобили с комфортом.

В продаже осталось всего несколько квартир. Возможно, одна из них ждет именно вас, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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