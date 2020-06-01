В Пензе подвели итоги конкурса «Полицейский Дядя Степа»

Пензенские школьники своими руками создали образ настоящего сотрудника правоохранительных органов. В Международный день защиты детей в Пензе подвели итоги ежегодного всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа».

Он прошел дистанционно. Школьники Пензенской области прислали на конкурс 115 поделок. Работы разместили на официальных сайтах подразделений УМВД для проведения финального онлайн-голосования. В итоге победителем стал житель Наровчата.

«Сегодня нужны такие конкурсы, так как они не только повышают престиж деятельности органов внутренних дел, но и в целом формируют общественное мнение», - отметил заместитель начальника УМВД России по Пензенской области Сергей Голунков.

Лучшие поделки станут частью коллекции регионального управления МВД России. Их разместят в музее ведомства, сообщает телеканал «Экспресс».