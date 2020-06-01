В Пензенской области для безработных подготовили более 10 тысяч вакансий

Пензенская область начала готовиться к параду Победы (0+), который пройдет 24 июня. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев. Напомним, в конце минувшей недели о проведении парада на Красной Площади сообщил президент Владимир Путин. Шествие «Бессмертного полка», теперь это уже неотъемлемая часть торжеств, посвященных Победе, пройдет в Пензе 26 июля. Об этом в ходе видеоконференции сообщил губернатор. В центре внимания региональной власти также оказалась ситуация с ростом безработицы.

На рынке труда в Пензенской области сложилась непростая ситуация. После начала пандемии, лишившись стабильного дохода, многие предприниматели уволили или сократили штат своих сотрудников. Как результат - выросло число обращений в центры занятости, но теперь за пособием стали обращаться и бывшие работники пензенских заводов.

«Есть данные, что крупные предприятия стали понемногу сокращать своих сотрудников. Это недопустимо», - сказал Иван Белозерцев.

Правдивость этой информации в ходе видеоконференции подтвердил министр труда Алексей Качан. Рост безработицы наблюдается и в Пензе и в районах.

«На 29 мая были уволены в связи с ликвидацией организации или сокращением штатной численности 585 человек. Из них 61 – жители моногородов, то есть Сердобска, Мокшана, Заречного и Никольска», - рассказал он.

По словам министра, центры занятости подготовили более десяти тысяч вакансий для безработных. Важно, чтобы люди знали, какую специальность им предлагают и как она оплачивается, констатировал глава региона. Информацию необходимо размещать в соцсетях. Ежемесячно проводить ярмарки вакансий. А если профессия не пользуется спросом, виновен может быть и сам работодатель.

«Предприятия выставляют вакансии, но там заработные платы не превышают МРОТ. Надо работать с работодателями. Чтобы зарплата была такая, чтобы люди шли и устраивались», - сказал губернатор.

О том какая поддержка оказывается пострадавшему от пандемии пензенскому бизнесу, доложил министр экономики Сергей Капралов. Кредитными каникулами воспользовались 630 предпринимателей. В банки было подано 400 заявок о получении безвозмездных кредитов на выплату зарплаты. Отказали 17.

«Тем, кто надеялся на поддержку и им отказали, остается один путь – сокращать своих сотрудников, а это не должно быть», - отметил глава региона.

Иван Белозерцев потребовал составить реестр бизнес-объектов оказавшихся в сложной финансово-экономической ситуации. Поручение министерству экономики - определиться с вариантами помощи. О ситуации в пензенском здравоохранении доложила врио министра Оксана Чижова. Клиники областного центра начинают возвращаться к привычной схеме работы. Открылась поликлиника детской больницы имени Филатова, началась плановая госпитализация.

«Областная больница открыла кардиологический центр, в конце прошлой недели освободили соответствующий корпус, вчера отмывали его, продезинфицировали», - рассказала врио министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

Она охарактеризовала эпидемиологическую ситуацию в регионе как стабильную. Лечебные учреждения не испытывают недостатка ни в медикаментах, ни в средствах защиты, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.