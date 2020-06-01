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02.06.2020г.
В Пензенской области для безработных подготовили более 10 тысяч вакансий

В Пензенской области для безработных подготовили более 10 тысяч вакансий

Вт, 02.06.20 00:36
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Пензенская область начала готовиться к параду Победы (0+), который пройдет 24 июня. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев. Напомним, в конце минувшей недели о проведении парада на Красной Площади сообщил президент Владимир Путин. Шествие «Бессмертного полка», теперь это уже неотъемлемая часть торжеств, посвященных Победе, пройдет в Пензе 26 июля. Об этом в ходе видеоконференции сообщил губернатор. В центре внимания региональной власти также оказалась ситуация с ростом безработицы.

На рынке труда в Пензенской области сложилась непростая ситуация. После начала пандемии, лишившись стабильного дохода, многие предприниматели уволили или сократили штат своих сотрудников. Как результат - выросло число обращений в центры занятости, но теперь за пособием стали обращаться и бывшие работники пензенских заводов.

«Есть данные, что крупные предприятия стали понемногу сокращать своих сотрудников. Это недопустимо», - сказал Иван Белозерцев.

Правдивость этой информации в ходе видеоконференции подтвердил министр труда Алексей Качан. Рост безработицы наблюдается и в Пензе и в районах.

«На 29 мая были уволены в связи с ликвидацией организации или сокращением штатной численности 585 человек. Из них 61 – жители моногородов, то есть Сердобска, Мокшана, Заречного и Никольска», - рассказал он.

По словам министра, центры занятости подготовили более десяти тысяч вакансий для безработных. Важно, чтобы люди знали, какую специальность им предлагают и как она оплачивается, констатировал глава региона. Информацию необходимо размещать в соцсетях. Ежемесячно проводить ярмарки вакансий. А если профессия не пользуется спросом, виновен может быть и сам работодатель.

«Предприятия выставляют вакансии, но там заработные платы не превышают МРОТ. Надо работать с работодателями. Чтобы зарплата была такая, чтобы люди шли и устраивались», - сказал губернатор.

О том какая поддержка оказывается пострадавшему от пандемии пензенскому бизнесу, доложил министр экономики Сергей Капралов. Кредитными каникулами воспользовались 630 предпринимателей. В банки было подано 400 заявок о получении безвозмездных кредитов на выплату зарплаты. Отказали 17.

«Тем, кто надеялся на поддержку и им отказали, остается один путь – сокращать своих сотрудников, а это не должно быть», - отметил глава региона.

Иван Белозерцев потребовал составить реестр бизнес-объектов оказавшихся в сложной финансово-экономической ситуации. Поручение министерству экономики - определиться с вариантами помощи. О ситуации в пензенском здравоохранении доложила врио министра Оксана Чижова. Клиники областного центра начинают возвращаться к привычной схеме работы. Открылась поликлиника детской больницы имени Филатова, началась плановая госпитализация.

«Областная больница открыла кардиологический центр, в конце прошлой недели освободили соответствующий корпус, вчера отмывали его, продезинфицировали», - рассказала врио министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

Она охарактеризовала эпидемиологическую ситуацию в регионе как стабильную. Лечебные учреждения не испытывают недостатка ни в медикаментах, ни в средствах защиты, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
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