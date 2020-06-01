В Пензенской области стартовал первый этап смягчения ограничений

Согласно документу, на территории региона возобновляют работу предприятия и организации сферы услуг, торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 квадратных метров при наличии отдельного уличного входа, с возможностью соблюдения предельного количества лиц одновременно, исходя из расчета один человек на четыре квадратных метра.

«Также возобновляют работу дилерские центры. Для граждан разрешили прогулки на свежем воздухе, а также занятия физкультурой, но при этом требования по самоизоляции продолжают действовать в отношении граждан старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями и других граждан, которые входят в группу риска», - рассказала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

С 1 июня в регионе разрешены прогулки с детьми, но при этом посещать детские площадки нельзя. Кроме этого, теперь жители должны соблюдать масочный режим не только в общественных местах, но и при любом выходе на улицу.

Напомним, что всего этапов выхода из режима повышенной готовности - три. Их наступление напрямую зависит от количества заболевших коронавирусом жителей области. На втором этапе возобновят работу образовательные учреждения, предприятия, связанные с информационными технологиями, программным обеспечением. Откроются магазины площадью до 800 квадратных метров. На третьем этапе начнут работать сферы культуры, досуга и спорта, общественного питания, кино, предприятия издательской деятельности, недвижимости и гостиницы. Самыми последними для жителей области откроют общественные пространства, такие как парки и скверы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.