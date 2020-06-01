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02.06.2020г.
В Пензенской области стартовал первый этап смягчения ограничений

В Пензенской области стартовал первый этап смягчения ограничений

Вт, 02.06.20 01:29
Просмотров: 432

Пензенская область выходит на первый этап смягчения режима повышенной готовности. 1 июня соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев.

Согласно документу, на территории региона возобновляют работу предприятия и организации сферы услуг, торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 квадратных метров при наличии отдельного уличного входа, с возможностью соблюдения предельного количества лиц одновременно, исходя из расчета один человек на четыре квадратных метра.

«Также возобновляют работу дилерские центры. Для граждан разрешили прогулки на свежем воздухе, а также занятия физкультурой, но при этом требования по самоизоляции продолжают действовать в отношении граждан старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями и других граждан, которые входят в группу риска», - рассказала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

С 1 июня в регионе разрешены прогулки с детьми, но при этом посещать детские площадки нельзя. Кроме этого, теперь жители должны соблюдать масочный режим не только в общественных местах, но и при любом выходе на улицу.

Напомним, что всего этапов выхода из режима повышенной готовности - три. Их наступление напрямую зависит от количества заболевших коронавирусом жителей области. На втором этапе возобновят работу образовательные учреждения, предприятия, связанные с информационными технологиями, программным обеспечением. Откроются магазины площадью до 800 квадратных метров. На третьем этапе начнут работать сферы культуры, досуга и спорта, общественного питания, кино, предприятия издательской деятельности, недвижимости и гостиницы. Самыми последними для жителей области откроют общественные пространства, такие как парки и скверы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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