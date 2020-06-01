События в цифрах: Станция «Белинская, экспорт, медицинские маски

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События (16+) Пензенской области в цифрах, в данных и в инфографике, подготовленные журналистами телеканала «Экспресс».
В 2020 году в Пензе отремонтируют проезжую часть и тротуары на 58 улицах, на работы будет выделено 986 миллионов 700 тысяч рублей.
В Пензе в 2020 году на благоустройство дворов в рамках программы формирования современной городской среды потратят 52 миллиона рублей.
В I квартале 2020 года объем импорта товаров в Пензенскую область составил 61 миллион 900 тысяч долларов.
В Пензе волонтеры с 12 мая раздали горожанам 7000 медицинских масок.
В Каменке стоимость ремонта здания вокзала станции «Белинская» составит 70 миллионов рублей.
В I квартале 2020 из Пензенской области на экспорт отправлено продукции на 85 миллионов 300 тысяч долларов, что на 77,4% больше, чем за аналогичный период 2019-го.