События в цифрах: Станция «Белинская, экспорт, медицинские маски

События (16+) Пензенской области в цифрах, в данных и в инфографике, подготовленные журналистами телеканала « Экспресс ».

В 2020 году в Пензе отремонтируют проезжую часть и тротуары на 58 улицах, на работы будет выделено 986 миллионов 700 тысяч рублей.

В Пензе в 2020 году на благоустройство дворов в рамках программы формирования современной городской среды потратят 52 миллиона рублей.

В I квартале 2020 года объем импорта товаров в Пензенскую область составил 61 миллион 900 тысяч долларов.

В Пензе волонтеры с 12 мая раздали горожанам 7000 медицинских масок.

В Каменке стоимость ремонта здания вокзала станции «Белинская» составит 70 миллионов рублей.

В I квартале 2020 из Пензенской области на экспорт отправлено продукции на 85 миллионов 300 тысяч долларов, что на 77,4% больше, чем за аналогичный период 2019-го.