Герои Победы: Суворов Василий Иванович

Фамилия знаменитого русского полководца - Суворов стала символом Победы. И неудивительно, что многие жившие и живущие в нашей стране Суворовы, посвятили свою жизнь службе в армии, защите Родины. В годы Великой Отечественной войны 12 человек, 12 Суворовых заслужили звание Герой Советского Союза. Среди отличившихся был и наш земляк.

Василий Иванович Суворов родился 15 мая 1921 года в селе Белокаменка Колышлейского района Пензенской области. В Красной Армии – с февраля 1942 года. Служил понтонером понтонно-мостового батальона. Отличился во время форсирования Одера. В январе 1945-го участвовал в наводке переправ для переброски пехоты и бронетанковых частей. После успешного броска Красной Армии на запад продолжал строить другие мосты, переправляя боевую технику. За образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм, ефрейтор Василий Суворов был представлен к званию Герой Советского Союза.