В Пензе от коронавируса умерла 51-летняя женщина

В Пензе скончалась пациентка, у которой был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно вечером 1 июня от пресс-секретаря губернатора и правительства Пензенской области Дины Черемушкиной.

«Ушла из жизни женщина 1969 года рождения. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение – пневмония», - сообщила она.

Напомним, по данным на 1 июня, в Пензенском регионе зарегистрировано 2417 пациентов с коронавирусом, около двух тысяч вылечились, скончались 20 человек.

