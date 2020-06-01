Cоvid-19. В Пензенской области за день выписали более 100 человек

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила о выписке очередных пациентов, у которых был коронавирус.

«Выписаны сегодня 111 человек», - рассказала она вечером 1 июля.

Таким образом, общее число выздоровевших составляет 1966 человек.

По данным на 1 июля, всего в регионе за все время наблюдения коронавирус был диагностирован у 2417 человек. Из них 20 скончались.

Также ранее стало известно о том, что режим повышенной готовности в области продлили до 14 июня. Регион вышел на первый этап смягчения ограничений.