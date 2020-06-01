В Пензе следователи начали проверку после видео с дракой школьниц

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В Пензе началась доследственная проверка после появления в Сети видео с дерущимися подростками.
Драка произошла 21 апреля. Следователи установили личности всех школьниц, которые участвовали в конфликте. Это были две девушки, их опросили.
«В рамках проверки будут детально установлены все обстоятельства побоев и причина конфликта, а также исследован вопрос, проводилась ли ранее сотрудниками органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних работа в отношении участников драки», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.
По результатам проверки будет принято решение о необходимости возбуждения уголовного дела.
Ранее мы писали, что происшествием заинтересовалась прокуратура.