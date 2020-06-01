В Пензе следователи начали проверку после видео с дракой школьниц

В Пензе началась доследственная проверка после появления в Сети видео с дерущимися подростками.

Драка произошла 21 апреля. Следователи установили личности всех школьниц, которые участвовали в конфликте. Это были две девушки, их опросили.

«В рамках проверки будут детально установлены все обстоятельства побоев и причина конфликта, а также исследован вопрос, проводилась ли ранее сотрудниками органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних работа в отношении участников драки», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

По результатам проверки будет принято решение о необходимости возбуждения уголовного дела.

Ранее мы писали, что происшествием заинтересовалась прокуратура.