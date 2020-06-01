Из-за пандемии выпускникам обещают трудности с трудоустройством

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Новоиспеченным выпускникам школ и вузов в три раза сложнее будет найти работу, чем более взрослым соискателям, считают специалисты.
Как отмечают «Известия», из-за распространения коронавируса много хороших специалистов потеряли работу, поэтому в борьбе за новое место работу им буду проигрывать сегодняшние выпускники. Также их ждет менее оплачиваемая работа, предполагаемые зарплаты уже снизились на 20-30%
Больше всего шансом устроиться выпускникам, которые получили востребованные профессии, например, вчерашним студентам физтеха. Выпускникам гуманитарных специальностей придется сложнее, тем более что и до кризиса 60% из них не работали по специальности.
Отмечено также, что работодатели стали более избирательны к соискателям в условиях пандемии.
Исследование опубликовано на портале «Профилум», эксперты провели его на основе последних данных Международной организации труда и прогнозов McKinsey.