Covid-19. Губернатор записал видеообращение к пензенцам

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев разместил в социальных сетях видеообращение к гражданам, в котором рассказал о смягчении ограничений в режиме повышенной готовности.

Глава региона отметил, что область выходит на первый этап смягчения режима повышенной готовности. Возобновляют работу вся сфера услуг и дилерские центры.



«Открываются магазины непродовольственных товаров площадью не более 400 квадратных метров, имеющие отдельный вход с улицы.

С сегодняшнего дня [1 июня] разрешено заниматься физкультурой и спортом на улице. Вдвоем, но не более, на расстоянии не менее пяти метров. Также возможны прогулки на улице, вдвоем и не более, исключая общественные места и детские площадки. При этом сохраняется режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания. Речь идет о гражданах старше 65 лет и жителях области хроническими заболеваниями сердца, сосудов, органов дыхания, диабетом», - сказал он.



Иван Белозерцев подчеркнул, что при выходе из дома должны соблюдаться масочный режим и социальное дистанцирование.

«Дорогие земляки! Давайте бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Чем ответственнее мы все будем, тем быстрее регион выйдет на следующий этап снятия ограничений», - обратился губернатор к пензенцам.