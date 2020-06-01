В Госдуме нашли способ вдвое увеличить производство золота

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В Госдуме подготовили законопроект об отмене ввозного НДС на драгоценные металлы. Отмечается, что это позволит вдвое увеличить производство золота в стране.
Документ будет внесен в нижнюю палату парламента в середине июня, рассказали «Известиям» авторы законопроекта депутаты Госдумы Дмитрий Ионин и Игорь Ананских.
В настоящий момент российские аффинажные заводы (по переработке драгметаллов) не загружены на полную мощность. В стране производится около 300 тонн золота в год, при этом работают 11 предприятий, рассказал Дмитрий Ионин.
В Швейцарии же, которая лидирует по производству золота, ежегодно перерабатывают около 3300 тонн на четырех заводах, добавил он.
По прогнозу Игоря Ананских, после отмены 20% ввозного НДС объемы производства золота в России увеличатся как минимум вдвое.
Загрузка заводов вырастет за счет импорта из стран Средней Азии, а также Латинской Америки и Африки, сказал «Известиям» коммерческий директор Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов Александр Сахаров.
Ранее сообщалось, что в апреле запасы золота в банках России сократились на 6% — это около 4,6 тонн.