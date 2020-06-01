Иван Белозерцев присоединился к акции «Красная гвоздика»

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Губернатор Пензенской области Иван Белоезрцев сделал селфи и разместил его утром 2 июня на своей странице в Instagramm. На его пиджаке можно увидеть значок в виде гвоздики.
«Присоединился к акции «Красная гвоздика», символом которой является специальный значок. Все сборы идут в благотворительный фонд помощи ветеранам боевых действий», - пояснил глава региона.
Красная гвоздика является символом памяти о погибших героях и благодарности ветеранам боевых действий, которые сражались за Отечество. Приобретая такой значок, можно помочь им. Подробности – на сайте акции (0+).